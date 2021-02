Koeman: «Più protezione per giocatori come CR7, Neymar e Messi» – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Ronald Koeman chiede più protezione per giocatori come Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Le sue parole Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il PSG commentando l’assenza per infortunio Neymar. protezione – «giocatori come Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo meritano più protezione, devono essere Messi nelle condizioni di sfruttare le loro qualità. Gli arbitri dovrebbero fare più attenzione. E gli arbitri devono essere in grado di giudicare l’entità di un fallo. Ma non dimentichiamoci che il calcio rimane comunque uno sport di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Ronaldchiede piùperCristiano Ronaldo,. Le sue parole Il tecnico del Barcellona Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il PSG commentando l’assenza per infortunio– «e Cristiano Ronaldo meritano più, devono esserenelle condizioni di sfruttare le loro qualità. Gli arbitri dovrebbero fare più attenzione. E gli arbitri devono essere in grado di giudicare l’entità di un fallo. Ma non dimentichiamoci che il calcio rimane comunque uno sport di ...

L'allenatore del Barcellona, Koeman chiede: 'Più protezione per calciatori come Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar'.

