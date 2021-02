In prima tv “Il primo re” | su Rai4 la nascita di Roma in protolatino

Leggi su iodonna

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dizionari alla mano e stomaco preparato, questa sera susi parla a suon di botte e. Alle 21.20 andrà in onda invisione Ilre, film del 2019 diretto da Matteo Rovere che ha ricevuto tre David di Donatello e tre Nastri d’Argento. Attori principali Alessandro Borghi e Alessio Lapice nei panni di Romolo e Remo. In scena il mito della fondazione di, ma soprattutto tanta attenzione per la verosimiglianza storica, a partire dalla lingua, il(tradotto nei sottotitoli), passando per i costumi e le violente scene di combattimento. Al film seguirà la puntata di Wonderland, in cui il regista Matteo Rovere racconterà i retroscena della sua opera e la sua complessa realizzazione. Leggi anche ...