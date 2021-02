"Imbroglioni: cosa c*** c'entra? Andate a cag***". Truffa a L'Eredità, Vittorio Feltri scatenato: massacra Insinna e la Rai (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra i telespettatori de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, ecco spuntare Vittorio Feltri. Ma il direttore di Libero, commentando su Twitter la puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di viale Mazzini nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio, si rivela un telespettatore assai critico. Anzi, feroce. Già, perché nell'arco di un brevissimo e scatenato cinguettio, di fatto, riduce in polvere la trasmissione. Nel mirino di Vittorio Feltri ci finiscono con discreta evidenza gli autori del programma. Già, perché il direttore contesta un quesito proposto nel corso della puntata a uno dei malcapitati concorrenti. Insinna, nella domanda, miscela tre elementi: farfalle, albero, salmone. E il direttore di Libero non gradisce. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Tra i telespettatori de L', il quiz pre-serale condotto da Flaviosu Rai 1, ecco spuntare. Ma il direttore di Libero, commentando su Twitter la puntata trasmessa sulla rete ammiraglia di viale Mazzini nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio, si rivela un telespettatore assai critico. Anzi, feroce. Già, perché nell'arco di un brevissimo ecinguettio, di fatto, riduce in polvere la trasmissione. Nel mirino dici finiscono con discreta evidenza gli autori del programma. Già, perché il direttore contesta un quesito proposto nel corso della puntata a uno dei malcapitati concorrenti., nella domanda, miscela tre elementi: farfalle, albero, salmone. E il direttore di Libero non gradisce. ...

