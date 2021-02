Gwyneth Paltrow ha lanciato un vibratore «da Oscar» (Di martedì 16 febbraio 2021) Pare proprio un vibratore da Oscar, quello di Gwyneth Paltrow. Del resto, a proporre l'associazione tra il nuovo sex toy lanciato dalla sua Goop e la statuetta dell'Academy, è stata l'attrice stessa – che di Oscar, in effetti, nel 1999 se n'era aggiudicato uno (da Miglior attrice) per Shakespeare in Love. Da tempo la Paltrow è più impegnata nel wellness con il suo blog di lifestyle Goop che come attrice, tanto che perfino le due stagioni della serie The Politician sono state salutate con l'uscita di un docu-reality dedicato proprio alla Paltrow in qualità di guru del lifestyle e imprenditrice (la prima stagione) e a lancio di una candela al profumo del suo orgasmo (la seconda). Insomma, dal Gwyneth Paltrow ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Pare proprio unda, quello di. Del resto, a proporre l'associazione tra il nuovo sex toydalla sua Goop e la statuetta dell'Academy, è stata l'attrice stessa – che di, in effetti, nel 1999 se n'era aggiudicato uno (da Miglior attrice) per Shakespeare in Love. Da tempo laè più impegnata nel wellness con il suo blog di lifestyle Goop che come attrice, tanto che perfino le due stagioni della serie The Politician sono state salutate con l'uscita di un docu-reality dedicato proprio allain qualità di guru del lifestyle e imprenditrice (la prima stagione) e a lancio di una candela al profumo del suo orgasmo (la seconda). Insomma, dal...

In occasione di San Valentino la star guru del wellness ha lanciato un nuovo sex toy in vendita sul suo blog Goop, pubblicizzandolo con un fotomontaggio ...

Gwyneth Paltrow ha scherzato sul fatto che la sua azienda Goop ha creato un vibratore per permettere alle persone annoiate di passare il tempo in maniera più divertente durante il lockdown.

