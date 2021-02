Gavillucci | «L’elezione di Trentalange? Gli arbitri hanno scelto di voltare pagina»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’ex arbitro Aia Claudioha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo in merito aldi. “La scelta di Nicchi di fare la riunione in presenza, sicuramente non è stata felice ma alla fine si è svolto tutto secondo le regole. Nonostante la situazione pandemicapartecipato praticamente tutti: è stata una grande giornata di democrazia. Cosa è accaduto per la vittoria di? Non è stato deciso certo tutto in una notte: glidi. Nicchi come ha fatto anche, va ringraziato per il buon lavoro svolto in questi 11 anni ma, anche la scuderia di F1 che vince il campionato del mondo, l’anno successivo può avere ...