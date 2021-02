Formia | rissa davanti al McDonald’s | spuntano i coltelli | feriti due ragazzi

(Di martedì 16 febbraio 2021)traquesta sera intorno alle 19:30 aaldi Vitruvio. Dei giovani hanno iniziato a litigare e in pochi minuti sono venuti alle mani. Un folto gruppo didi età compresa tra i 18 e i 20 anni ha iniziato a picchiarsi, nonostante qualcuno abbi tentato di riportare la calma Ma laè sfociata in qualcosa di ancora peggio: qualcuno ha tirato fuori un coltello. Nella confusione sembrerebbero essere statidue. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una pattuglia della polizia di stato. Notizia in aggiornamento. Foto dal gruppo “Sei di” su Il Corriere della Città.

Rissa e un accoltellamento al McDonald's di Via Vitruvio a Formia: un ragazzo sarebbe stato trasportato al Pronto Soccorso.
FORMIA – E' avvenuta poco fa una rissa nel pieno centro di Formia, in Via Vitruvio, nei pressi del Mc Donald's. Secondo le prime informazioni, due ragazzi sarebbero venuti alle mani e uno di loro avre ...