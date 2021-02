Covid: E.Romagna, calano i contagi (+968) ma altri 35 decessi (3) (Di martedì 16 febbraio 2021) (AdnKronos) - Complessivamente, tra i nuovi positivi 276 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 374 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,5 anni. Sui 420 asintomatici, 244 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 45 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 121 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 250 nuovi casi; poi Modena (194); Rimini (80); Cesena (79); Reggio Emilia (78); Ravenna (67); Parma (58); Ferrara (56), Piacenza (44). Seguono quindi Imola (35) e Forlì (27). Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati effettuati 21.004 tamponi molecolari, per un totale di 3.207.026. A questi si aggiungono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (AdnKronos) - Complessivamente, tra i nuovi positivi 276 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 374 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,5 anni. Sui 420 asintomatici, 244 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 45 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 6 con gli screening sierologici, 4 tramite i test pre-ricovero. Per 121 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione deinelle province vede Bologna con 250 nuovi casi; poi Modena (194); Rimini (80); Cesena (79); Reggio Emilia (78); Ravenna (67); Parma (58); Ferrara (56), Piacenza (44). Seguono quindi Imola (35) e Forlì (27). Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati effettuati 21.004 tamponi molecolari, per un totale di 3.207.026. A questi si aggiungono ...

