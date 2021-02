Covid, Draghi punta al modello tedesco: ecco in cosa consiste (Di martedì 16 febbraio 2021) Mario Draghi ed il suo Governo saranno impegnati tra mercoledì e giovedì in Parlamento per la fiducia al nuovo governo, ma già vi sono decisioni importanti da prendere. La prima riguarda, obbligatoriamente, la linea da seguire per contrastare la pandemia. Forse già mercoledì in Senato, Mario Draghi potrebbe fornire le prime indicazioni guida in riferimento a tale problematica. Draghi punta al modello tedesco. La posizione di Mario Draghi Le dichiarazioni del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, con la richiesta esplicita di un nuovo lockdown, hanno creato non poca agitazione nelle forze che compongono la nuova maggioranza. Alcuni hanno ritenuto giuste le osservazioni di Ricciardi, altri le hanno trovate eccessive, allarmistiche e fuori luogo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Marioed il suo Governo saranno impegnati tra mercoledì e giovedì in Parlamento per la fiducia al nuovo governo, ma già vi sono decisioni importanti da prendere. La prima riguarda, obbligatoriamente, la linea da seguire per contrastare la pandemia. Forse già mercoledì in Senato, Mariopotrebbe fornire le prime indicazioni guida in riferimento a tale problematica.al. La posizione di MarioLe dichiarazioni del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, con la richiesta esplicita di un nuovo lockdown, hanno creato non poca agitazione nelle forze che compongono la nuova maggioranza. Alcuni hanno ritenuto giuste le osservazioni di Ricciardi, altri le hanno trovate eccessive, allarmistiche e fuori luogo. ...

ladyonorato : “Tachipirina e attesa”: il protocollo voluto da #Speranza che ha causato decine di migliaia di morti per Covid. - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - fattoquotidiano : DRAGHI E LA NECESSITÀ DI UN LOCKDOWN - La prima prova del governo Draghi, e la più urgente, riguarda il Covid e le… - sigma_tao : la divina commedia insegna mario draghi brega bill carson NARCOS VACCINI il segreto del cimitero covid - auropalomba : RT @messveneto: Nemmeno la formazione del nuovo governo “oscura” i virologi: Nei giorni in cui si stava formando il nuovo Governo Draghi, R… -