Compleanno Valentino Rossi | il regalo lo chiede la fidanzata | “È ora”

Per tutti gli appassionati di moto, e in particolar modo per i suoi tifosi, oggi è come se fosse Natale. Valentino Rossi compie gli anni.

Nel giorno del suo 42°sono principalmente due gli interrogativi sul Doc di Tavullia 9 volte campione del mondo: ... Nel 2021Rossi non sarà nel team ufficiale Yamaha. Ap Ricambio ...Quarantadue anni e non sentirli. O forse sì.Rossi , classe 1979, ha sempre più candeline da spegnere sulla torta e quest'anno potrà festeggiare ilcon più calma dato che l'inizio della stagione è stato posticipato a inizio ...Per tutti gli appassionati di moto, e in particolar modo per i suoi tifosi, oggi è come se fosse Natale. Valentino Rossi compie gli anni.Nel giorno del suo 42° compleanno sono principalmente due gli interrogativi sul Doc di Tavullia 9 volte campione del mondo: come andrà quest’anno alla sua 26esima stagione iridata dopo 414 gare, 115 v ...