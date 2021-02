Champions League 2020 2021 | andata ottavi di finale | programma e telecronisti Sky e Mediaset

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ile isu Sky edelle sfide valide per l’deglididi. Quattro di queste sono fissate per martedì 16 e mercoledì 17 febbraio e c’è in campo anche la Juventus sul campo del Porto. Le altre partite sono Barcellona-Psg (anche in chiaro), Lipsia-Liverpool e Siviglia-Borussia Dortmund, questa lazione. Marted’ 16 febbraioore 21 Barcellona-Psg su Sky Sport Uno Telecronaca: Andrea Marinozzi su Canale 5 Telecronaca: Pierluigi Pardo e Massimo Paganin ore 21 Lipsia-Liverpool su Sky Sport Arena Telecronaca: Paolo Ciarravano Mercoledì 17 febbraioore 21 Porto-Juventus su Sky Sport ...

capuanogio : Secondo le proiezioni statistiche del #Cies questa sarà la classifica finale della #SerieA. Scudetto all’#Inter,… - DiMarzio : #Juventus | #AlexSandro e #Danilo si raccontano in un'intervista doppia - tuttosport : #Champions, nuovo #pallone dagli ottavi: ecco perché - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: Champions, 20 miliardi ai club dal 1992: Juve in top 5 - infoitsport : Champions ed Europa League: ritornano le notti di coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Chelsea e West Ham brillano nei posticipi della 24ª giornata di Premier. Battendo rispettivamente il Newcastle per 2 - 0 e lo Sheffield United per 3 - 0, sono ...scalzandolo dalla zona. ...Commenta per primo Jordi Alba , terzino del Barcellona , parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicon il PSG e affronta anche il tema Lionel Messi: 'Anche se sapessi cosa vuole fare, ovviamente non lo direi pubblicamente. L'ultima parola sul suo futuro spetta solo a Leo, che ...Porto-Juventus si sfidano nell'andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Come seguire l'incontro.Champions League 2020/2021, al via l'andata degli ottavi di finale: ecco programma e telecronisti Sky e Mediaset ...