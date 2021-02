Varianti Covid più contagiose, l'allarme dell'Ue e dell'Iss (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - allarme in Europa e in Italia per le Varianti Covid e la loro contagiosità. "A causa della maggiore trasmissibilità, l'evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che i vaccini contro il Covid-19 esistenti e autorizzati siano parzialmente o significativamente meno efficaci contro le Varianti", il rischio nell'Ue è "alto-molto alto per la popolazione generale e molto alto per gli individui vulnerabili". E' quanto risulta dall'aggiornamento dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie. Il monito dell'Iss L'allarme è scattato anche in Italia: "La diffusione di Varianti a maggiore ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI -in Europa e in Italia per lee la loro contagiosità. "A causaa maggiore trasmissibilità, l'evidenza di una maggiore gravità e la possibilità che i vaccini contro il-19 esistenti e autorizzati siano parzialmente o significativamente meno efficaci contro le", il rischio nell'Ue è "alto-molto alto per la popolazione generale e molto alto per gli individui vulnerabili". E' quanto risulta dall'aggiornamento'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzionea malattie. Il monito'Iss L'è scattato anche in Italia: "La diffusione dia maggiore ...

