Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maria De Filippi Dà Della Polla A Gemma!

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio fa venire dei dubbi a Gemma, e viene smascherato in studio da Maria De Filippi. Intanto Riccardo dice delle parole molto importanti a Roberta…

Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato del terzo Maurizio il quale sembra essere nel programma soltanto per visibilità. Al centro dell'attenzione ci sono stati anche Riccardo e Roberta, soprattutto per le importanti parole di Guarnieri. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Maurizio sta fingendo!

La Puntata si apre parlando di Gemma. Dietro le quinte c'è stato un dibattito tra lei ed il terzo Maurizio, in quanto lui se l'è presa perché,

