Una pillola ci potrebbe curare dal Covid-19 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre nel mondo continua la campagna vaccinale, un'equipe di scienziati sta lavorando alla ricerca di una cura, ad un nuovo antivirale sperimentale contro il Covid, l'EIDD-2801. Ricerca che in Italia non ha ancora fatto notizia ma che altrove indicano come davvero rivoluzionaria e forse decisiva: «Questa è la piu? importante scoperta nel campo della terapia dall'inizio della pandemia» afferma il Prof. Adriano Aguzzi, patologo all'Universita? di Zurigo. Gli scienziati della UNC School of Medicine e dell'UNC Gillings School of Global Public Health hanno scoperto che il farmaco sperimentale EIDD-2801 somministrato per via orale arresta la replicazione della SARS-CoV-2 e previene l'infezione delle cellule umane. Il loro lavoro e? stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature e la sperimentazione e? avvenuta impiantando tessuto polmonare umano (LoM) su topi ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre nel mondo continua la campagna vaccinale, un'equipe di scienziati sta lavorando alla ricerca di una cura, ad un nuovo antivirale sperimentale contro il, l'EIDD-2801. Ricerca che in Italia non ha ancora fatto notizia ma che altrove indicano come davvero rivoluzionaria e forse decisiva: «Questa è la piu? importante scoperta nel campo della terapia dall'inizio della pandemia» afferma il Prof. Adriano Aguzzi, patologo all'Universita? di Zurigo. Gli scienziati della UNC School of Medicine e dell'UNC Gillings School of Global Public Health hanno scoperto che il farmaco sperimentale EIDD-2801 somministrato per via orale arresta la replicazione della SARS-CoV-2 e previene l'infezione delle cellule umane. Il loro lavoro e? stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature e la sperimentazione e? avvenuta impiantando tessuto polmonare umano (LoM) su topi ...

FeoAnnarita : RT @ilfattoblog: 'Io so che se dovessi rinascere e se potessi essere messo nelle condizioni di poter scegliere, sceglierei di essere ancora… - OQuotidianaBlog : Movète Roma Pillola, numero 17: Le metrotramvie est - lorenz18_ : Il Gf fra poco dovrà dare una pillola per il mal di schiena a Zenga?????? #prelemi #gfvip - egometc : a voi pare mai possibile che io prenda una pillola E MI DA TUTTI I SINTOMI DELLA GRAVIDANZA ma perché vuoi punirmi in questo modo - MO0NLOV3R : Scusate per la pillola di linguistica ma l’ho studiata per due mesi ed è una delle cose che più mi è rimasta impressa del libro -