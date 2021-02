‘Trono over’, Enzo Capo chiede la mano alla sua Lucrezia Massimo (alla presenza di Armando Incarnato!) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Enzo Capo sta per sposarsi. L’avvocato ed imprenditore napoletano, conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram un dolce video con la sua metà. Nel dating show di Maria De Filippi, Enzo aveva trovato l’amore al fianco di Pamela Barretta, la prorompente pugliese con cui aveva poi abbandonato il programma. La loro relazione è stata piena di alti e bassi, sino alla brusca rottura dello scorso anno. Oggi, Capo è fidanzato con Lucrezia Massimo e tra loro la relazione prosegue a gonfie vele. In occasione di San Valentino, l’ex cavaliere ha quindi voluto sorprendere la sua dolce metà chiedendole di sposarlo. La proposta è arrivata nella sua citta, Napoli, con lo sfondo del Vesuvio e del mare. Il tutto è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 febbraio 2021)sta per sposarsi. L’avvocato ed imprenditore napoletano, conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha pubblicato su Instagram un dolce video con la sua metà. Nel dating show di Maria De Filippi,aveva trovato l’amore al fianco di Pamela Barretta, la prorompente pugliese con cui aveva poi abbandonato il programma. La loro relazione è stata piena di alti e bassi, sinobrusca rottura dello scorso anno. Oggi,è fidanzato cone tra loro la relazione prosegue a gonfie vele. In occasione di San Valentino, l’ex cavaliere ha quindi voluto sorprendere la sua dolce metàndole di sposarlo. La proposta è arrivata nella sua citta, Napoli, con lo sfondo del Vesuvio e del mare. Il tutto è ...

