Totò in 'Noi duri' - La dogana (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tot alla dogana in una esilarante discussione con Luigi Pavese nel film Noi duri. "lei, addetto all'ambiasciata... io? ho detto all'ambasciata?? io non ho detto niente!" Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tot allain una esilarante discussione con Luigi Pavese nel film Noi. "lei, addetto all'ambiasciata... io? ho detto all'ambasciata?? io non ho detto niente!"

MaestroSMorra : #elezioni 2021 È partito 'il toto Sindaco' #ResistenzaNapoletana Noi non dimentichiamo. Senza legalità non c’è svil… - BGarattini : “...C'è tanta gente che si diverte a far piangere l'umanità, noi dobbiamo soffrire per divertirla; manda, se puoi,… - Andrea_magara : @xnooraamaliesx @r4dcom Non ci sono 'piazze di esecuzione'. Ghigliottine e patiboli sono un metodo leggermente supe… - leleunz77719427 : RT @planctonboy: Maurizio Costanzo: 'Chiesi a Totò come si era trovato con Pasolini e lui mi disse: noi siamo come i tassisti. Andiamo dove… - planctonboy : Maurizio Costanzo: 'Chiesi a Totò come si era trovato con Pasolini e lui mi disse: noi siamo come i tassisti. Andia… -

Ultime Notizie dalla rete : Totò Noi Totò in 'Noi duri' - La dogana

Tot alla dogana in una esilarante discussione con Luigi Pavese nel film Noi duri. "lei, addetto all'ambiasciata... io? ho detto all'ambasciata?? io non ho detto niente!"

Totò e la lettera all'ignorante cafone (dal film Miseria e Nobiltà)

CAFONE - E cos' questa? TOT - No, vede: noi le lettere le scriviamo prima, di modo che, quando viene la persona... CAFONE - None! Tu non sai che debbo scrivere qui dentro! TOT - Va be', non vuol dire:...

Tot alla dogana in una esilarante discussione con Luigi Pavese nel filmduri. "lei, addetto all'ambiasciata... io? ho detto all'ambasciata?? io non ho detto niente!"CAFONE - E cos' questa? TOT - No, vede:le lettere le scriviamo prima, di modo che, quando viene la persona... CAFONE - None! Tu non sai che debbo scrivere qui dentro! TOT - Va be', non vuol dire:...