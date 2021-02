Stop sci, ministro Garavaglia: 'Danno creato dal governo in Lombardia va indennizzato' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Impianti sci (repertorio) 'Oggi ci siamo incontrati per una riunione operativa sulla mancata riapertura degli impianti sciistici. L'obiettivo era quantificare il Danno creato dal governo. Questo Danno ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 15 febbraio 2021) Impianti sci (repertorio) 'Oggi ci siamo incontrati per una riunione operativa sulla mancata riapertura degli impianti sciistici. L'obiettivo era quantificare ildal. Questo...

