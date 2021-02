“Senza regole più snelle la transizione ecologica non parte” (di A. Cianciullo) (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il ministero della transizione ecologica è assolutamente necessario. Ci serve per rendere il Paese più moderno e per non perdere la scommessa del Next Generation Eu. Siamo tutti d’accordo. Ma attenzione: c’è un collo di bottiglia che rischia di strozzare questo processo e io lo conosco bene perché ci faccio i conti tutti i giorni. E’ la lentezza del sistema autorizzativo. O risolviamo il problema o lo sprint si spegnerà sul nascere”. Alessandro Bratti somiglia un po’ al nuovo governo: è un emiliano bilingue che parla il linguaggio della tecnica e quello della politica. Ha fatto il direttore dell’Agenzia ambientale dell’Emilia-Romagna, poi è stato eletto alla Camera nelle liste del Pd e dal 2017 dirige l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che con i suoi 9 mila dipendenti e 800 milioni di budget assicura la regia dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il ministero dellaè assolutamente necessario. Ci serve per rendere il Paese più moderno e per non perdere la scommessa del Next Generation Eu. Siamo tutti d’accordo. Ma attenzione: c’è un collo di bottiglia che rischia di strozzare questo processo e io lo conosco bene perché ci faccio i conti tutti i giorni. E’ la lentezza del sistema autorizzativo. O risolviamo il problema o lo sprint si spegnerà sul nascere”. Alessandro Bratti somiglia un po’ al nuovo governo: è un emiliano bilingue che parla il linguaggio della tecnica e quello della politica. Ha fatto il direttore dell’Agenzia ambientale dell’Emilia-Romagna, poi è stato eletto alla Camera nelle liste del Pd e dal 2017 dirige l’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che con i suoi 9 mila dipendenti e 800 milioni di budget assicura la regia dei ...

