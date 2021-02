Senza le donne il Pd non esiste (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tema della rappresentanza femminile dentro il Pd nasce da lontano e non certo oggi. Sapevamo tutti molto bene i nomi su cui si sarebbe orientato il partito, ma la rappresentazione plastica della nostra marginalità -sia rispetto alle scelte degli altri partiti, sia nella composizione della delegazione che ha partecipato alle consultazioni- apre un problema politico enorme che non potrà essere rinviato ancora una volta, con l’ennesima dichiarazioni di intenti e buoni propositi. Perché è chiaro che questo tema coinvolge l’identità stessa di una forza politica che si definisce progressista e riformista: entrambe categorie della politica che sono incompatibili con l’incapacità di agire una reale parità di genere dentro il partito che di esse vuole farsi principale interprete. Con quale credibilità si può discutere di gender gap e diventare portavoci di un movimento di rivendicazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il tema della rappresentanza femminile dentro il Pd nasce da lontano e non certo oggi. Sapevamo tutti molto bene i nomi su cui si sarebbe orientato il partito, ma la rappresentazione plastica della nostra marginalità -sia rispetto alle scelte degli altri partiti, sia nella composizione della delegazione che ha partecipato alle consultazioni- apre un problema politico enorme che non potrà essere rinviato ancora una volta, con l’ennesima dichiarazioni di intenti e buoni propositi. Perché è chiaro che questo tema coinvolge l’identità stessa di una forza politica che si definisce progressista e riformista: entrambe categorie della politica che sono incompatibili con l’incapacità di agire una reale parità di genere dentro il partito che di esse vuole farsi principale interprete. Con quale credibilità si può discutere di gender gap e diventare portavoci di un movimento di rivendicazione di ...

