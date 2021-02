Roma, in una casa di Torpignattara anziana aggredita dall’idraulico a martellate: “Voleva soldi, mi ha colpita” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sette punti di sutura, trauma cranico e tanta paura: sono gli effetti dell’aggressione ai danni di una 75enne Romana, che nel suo appartamento di Torpignattara è stata colpita a martellate dall’idraulico di fiducia, che Voleva rapinarla. Secondo la testimonianza della nipote della vittima, il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio. L’uomo – che conosce bene il condominio in questione perché spesso effettua lavori anche per altri condomini – ha bussato alla porta della donna, che l’ha subito riconosciuto dallo spioncino e ha aperto. L’idraulico era in tenuta da lavoro, con tuta e borsa degli attrezzi. Immediata la richiesta di denaro, a cui la 75enne – sempre secondo le ricostruzioni fornite dai parenti della vittima – ha risposto con una banconota da 50 euro. Somma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sette punti di sutura, trauma cranico e tanta paura: sono gli effetti dell’aggressione ai danni di una 75ennena, che nel suo appartamento diè statadi fiducia, cherapinarla. Secondo la testimonianza della nipote della vittima, il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio. L’uomo – che conosce bene il condominio in questione perché spesso effettua lavori anche per altri condomini – ha bussato alla porta della donna, che l’ha subito riconosciuto dallo spioncino e ha aperto. L’idraulico era in tenuta da lavoro, con tuta e borsa degli attrezzi. Immediata la richiesta di denaro, a cui la 75enne – sempre secondo le ricostruzioni fornite dai parenti della vittima – ha risposto con una banconota da 50 euro. Somma ...

JordanVeretout : Questo è un gol speciale per me 9?? E con questo gol la Roma è la squadra in cui ho segnato di più. Tutto nel gior… - chetempochefa : 'Una volta mi hanno proposto di essere candidato a sindaco di Roma. All’idea che l’avversario mi potesse riempire d… - ZZiliani : #SUAREZ, 16 gol (2 su rig.), #Atletico 2* miglior attacco (44) dopo il Barça (49, una gara in più). #MORATA, 4 gol,… - paolorm2012 : Roma, incendio in un appartamento alla Cecchignola: morto un 50enne. Ferita una donna - ANGELACHIDDEMI : @rep_roma Se queste donne isteriche vogliono contribuire a far ripetere una altra volta il Campidoglio alla sinist… -