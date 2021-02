Pomezia | nasconde in casa cocaina e hashish | arrestata 50enne

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Una donna di 50 anni, originaria di Roma, è statadai Carabinieri della Compagnia di. Quest’ultima è stata colta in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche:, ristorante da incubo: carcasse di topo ed escrementi, sequestrati 200 chili di alimenti La perquisizione e le manette Nel corso di uno dei quotidiani servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati nel centro abitato di, i Carabinieri hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un palazzo di via Catullo, nota piazza di spaccio. Ritenendo che fossero in atto attività illecite, le forze dell’ordine, hanno sottoposto a controllo unaoriginaria di Roma abitante nella zona e, all’interno della sua abitazione, sono stati rinvenuti quasi 76 grammi di ...

