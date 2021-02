MotoGP, Yamaha: svelate le M1 di Vinales e Quartararo (Di lunedì 15 febbraio 2021) La presentazione del nuovo team Monster Energy Yamaha, che parteciperà al Mondiale MotoGP 2021, è appena terminata. La Casa dei tre diapason ha trasmesso l’evento in streaming sul suo sito ufficiale, svelando forme e colori delle moto che scenderanno in pista per la prima volta il 6 marzo in Qatar, per i test pre-stagionali. Ecco a voi le nuove YZR-M1 di Maverick Vinales e Fabio Quartararo! Presentazione Monster Energy Yamaha Team 2021 La Yamaha ha presentato pochi minuti fa la sua nuova squadra e le sue nuove moto per il 2021. Per la prima volta, dopo otto stagioni consecutive, non ha partecipato all’evento Valentino Rossi, sostituito da Fabio Quartararo nel team ufficiale di Iwata per la stagione ventura. Il pilota francese, all’esordio in una squadra Factory ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) La presentazione del nuovo team Monster Energy, che parteciperà al Mondiale2021, è appena terminata. La Casa dei tre diapason ha trasmesso l’evento in streaming sul suo sito ufficiale, svelando forme e colori delle moto che scenderanno in pista per la prima volta il 6 marzo in Qatar, per i test pre-stagionali. Ecco a voi le nuove YZR-M1 di Mavericke Fabio! Presentazione Monster EnergyTeam 2021 Laha presentato pochi minuti fa la sua nuova squadra e le sue nuove moto per il 2021. Per la prima volta, dopo otto stagioni consecutive, non ha partecipato all’evento Valentino Rossi, sostituito da Fabionel team ufficiale di Iwata per la stagione ventura. Il pilota francese, all’esordio in una squadra Factory ...

SkySportMotoGP : ?? Domani verrà presentata la nuova M1 ?? Queste sono le ultime Yamaha che hanno corso in #MotoGP ?? Qual è la vostra… - repubblica : MotoGp, ecco la nuova Yamaha. Quartararo e Vinales: 'Faremo grandi cose' - FormulaPassion : #MotoGP | In #Yamaha ci si prepara ad un nuovo dualismo - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Yamaha 2021: Lin Jarvis, 'Abbiamo il potenziale per poter vincere il titolo' - - motograndprixit : #MotoGP | Yamaha 2021: Lin Jarvis, 'Abbiamo il potenziale per poter vincere il titolo' - -