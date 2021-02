Montagna, Garavaglia: “Gli operatori hanno avuto un danno, subito indennizzi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) MILANO – “Una quota di questi 32 milioni del prossimo decreto ristori andrà alla montagna, e alla luce di questo che è successo sarà anche una quota importante, però ovviamente questo sarà oggetto di discussione, ma non penso ci siano problemi”. Il neoministro al Turismo del governo Draghi, Massimo Garavaglia, ‘torna’ a Palazzo Lombardia da uomo dello Stato e promette assistenza ai gestori degli impianti sciistici, fortemente penalizzati dall’improvvisa decisione del governo, che, dopo aver deciso la riapertura degli impianti al 15 febbraio, ha posticipato l’evento al prossimo 5 marzo. In un vertice al 39simo piano di Palazzo Lombardia, Garavaglia e anche il neoministro alle Autonomie Mariastella Gelmini (in collegamento) hanno ascoltato le richieste di enti locali, sindaci e associazioni di categoria. Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) MILANO – “Una quota di questi 32 milioni del prossimo decreto ristori andrà alla montagna, e alla luce di questo che è successo sarà anche una quota importante, però ovviamente questo sarà oggetto di discussione, ma non penso ci siano problemi”. Il neoministro al Turismo del governo Draghi, Massimo Garavaglia, ‘torna’ a Palazzo Lombardia da uomo dello Stato e promette assistenza ai gestori degli impianti sciistici, fortemente penalizzati dall’improvvisa decisione del governo, che, dopo aver deciso la riapertura degli impianti al 15 febbraio, ha posticipato l’evento al prossimo 5 marzo. In un vertice al 39simo piano di Palazzo Lombardia, Garavaglia e anche il neoministro alle Autonomie Mariastella Gelmini (in collegamento) hanno ascoltato le richieste di enti locali, sindaci e associazioni di categoria.

