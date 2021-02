Manifesti in San Pietro a Bologna: “Bonus amore per acquistare vibratori” (Di lunedì 15 febbraio 2021) BOLOGNA – Due manifesti fucsia, con un vibratore rosa in primo piano, sono comparsi nelle bacheche sulla facciata della cattedrale di San Pietro a Bologna, per quella che sembra essere a tutti gli effetti una finta iniziativa pubblicitaria. I cartelloni sponsorizzano infatti un fantomatico “Bonus amore”, insieme alla “Campagna per un San Valentino sicuro”, con tanto di slogan che recita: “Distanti oggi per tornare a fare l’amore domani”. In alto a destra compare il logo del ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, le due deleghe assegnate dal nuovo premier Mario Draghi alla renziana Elena Bonetti. Tecnicamente, tra l’altro, a Roma esistono due dipartimenti distinti, uno per la famiglia e uno per le pari opportunità, entrambi incardinati sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (non è dunque un unico ministero). Leggi su dire (Di lunedì 15 febbraio 2021) BOLOGNA – Due manifesti fucsia, con un vibratore rosa in primo piano, sono comparsi nelle bacheche sulla facciata della cattedrale di San Pietro a Bologna, per quella che sembra essere a tutti gli effetti una finta iniziativa pubblicitaria. I cartelloni sponsorizzano infatti un fantomatico “Bonus amore”, insieme alla “Campagna per un San Valentino sicuro”, con tanto di slogan che recita: “Distanti oggi per tornare a fare l’amore domani”. In alto a destra compare il logo del ministero delle Pari opportunità e della Famiglia, le due deleghe assegnate dal nuovo premier Mario Draghi alla renziana Elena Bonetti. Tecnicamente, tra l’altro, a Roma esistono due dipartimenti distinti, uno per la famiglia e uno per le pari opportunità, entrambi incardinati sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (non è dunque un unico ministero).

BiasiMonica : Ecco perché a San Valentino non vale l'amore in qualsiasi forma si manifesti...quello di figli, genitori, fratelli,… - sangiulia18 : RT @sangiosbrando: comunque BUON SAN VALENTINO PEOPLE DEL TWITTER, RICORDATEVI CHE L'AMORE È IN OGNI COSA CHE CI CIRCONDA E NON PER FORZA I… - sangiosbrando : comunque BUON SAN VALENTINO PEOPLE DEL TWITTER, RICORDATEVI CHE L'AMORE È IN OGNI COSA CHE CI CIRCONDA E NON PER FO… - BLVE3GREY : sara mi manifesti san rosa negli album ti prego - Umbria24 : San Valentino, bct lancia ‘Ti chiedo scusa perché’. Fanno ‘rumore’ i manifesti coi versi di Dante -