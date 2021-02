Impianti sciistici chiusi, la rabbia di Regioni. In Piemonte c'è chi apre (Di lunedì 15 febbraio 2021) C'è rabbia tra gli operatori del settore e le Regioni per la scelta del governo di prorogare la chiusura degli Impianti sciistici fino al 5 marzo , soprattutto per l'allarme varianti Covid. Il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) C'ètra gli operatori del settore e leper la scelta del governo di prorogare la chiusura deglifino al 5 marzo , soprattutto per l'allarme varianti Covid. Il ...

GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - DSantanche : Sento parlare di discontinuità rispetto al governo Conte, ma allora perché Speranza continua a far chiudere… - Agenzia_Ansa : Regioni e comprensori sciistici insorgono dopo lo stop alla riapertura degli impianti a poche ore dal via: 'Ennesim… - zazoomblog : Impianti sciistici chiusi la rabbia di Regioni. In Piemonte cè chi apre - #Impianti #sciistici #chiusi #rabbia - iolanda_pitti : RT @anari56: È tornato Speranza e a meno di 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici,quando gli imprenditori si erano riattivati p… -