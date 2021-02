Highlights Fognini-Nadal: ottavi di finale Australian Open 2021 (VIDEO) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il VIDEO degli Highlights degli ottavi di finale degli Australian Open 2021 tra Fabio Fognini e Rafael Nadal. Prova convincente del maiorchino che alza il livello e si impone con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in quella che è stata la sua miglior prova nello slam Australiano. Fognini a tratti gioca un buon match e si procura anche qualche chance non sfruttata, ma globalmente è netta la superiorità del numero due del mondo che attende il vincente di Berrettini-Tsitsipas. In alto le azioni salienti della partita. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildeglideglidideglitra Fabioe Rafael. Prova convincente del maiorchino che alza il livello e si impone con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in quella che è stata la sua miglior prova nello slamo.a tratti gioca un buon match e si procura anche qualche chance non sfruttata, ma globalmente è netta la superiorità del numero due del mondo che attende il vincente di Berrettini-Tsitsipas. In alto le azioni salienti della partita. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.

TennisWorldit : Gli Highlights delle splendide vittorie di Fognini e Berrettini agli Australian Open - infoitsport : VIDEO Fognini-De Minaur, Australian Open: highlights e sintesi. L’azzurro domina il match e conquista gli ottavi - infoitsport : VIDEO Fognini-Herbert, Australian Open: highlights e sintesi, vittoria dell'azzurro in 3 set - OA_Sport : Le immagini del successo in tre set di Fabio Fognini su Pierre-Hugues Herbert - sportface2016 : #AusOpen Fognini-Herbert: il VIDEO degli HIGHLIGHTS del match valevole per il primo turno -