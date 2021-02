“C’è un po’ di ansietta”: Fedez sulla prima partecipazione a Sanremo. Leone intanto boccia la canzone (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno alla edizione 2021 di Sanremo. La prima edizione nell’era Covid, dopo che l’edizione passata ha rappresentato l’ultimo briciolo di normalità (per quanto potesse essere normale vedere momenti come quello del “dissing” di Morgan a Bugo) prima della pandemia. E tra i partecipanti a questa edizione ci sarà Fedez, in coppia con Francesca Michielin. E anche di Sanremo ha parlato durante un’intervista rilasciata a QN (in edicola domani, 16 febbraio 2021): “Per me è tutto abbastanza nuovo, sto scoprendo ritualità di questa grande tradizione che sono fantastiche. È il mio primo Sanremo quindi c’è un po’ di ansietta. Però il festival voglio vivermelo tutto e godermelo”, ha detto Fedez in riferimento alla sua ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Manca sempre meno alla edizione 2021 di. Laedizione nell’era Covid, dopo che l’edizione passata ha rappresentato l’ultimo briciolo di normalità (per quanto potesse essere normale vedere momenti come quello del “dissing” di Morgan a Bugo)della pandemia. E tra i partecipanti a questa edizione ci sarà, in coppia con Francesca Michielin. E anche diha parlato durante un’intervista rilasciata a QN (in edicola domani, 16 febbraio 2021): “Per me è tutto abbastanza nuovo, sto scoprendo ritualità di questa grande tradizione che sono fantastiche. È il mio primoquindi c’è un po’ di. Però il festival voglio vivermelo tutto e godermelo”, ha dettoin riferimento alla sua ...

IlContiAndrea : Oggi c’è un po’ di emozione. Da marzo scorso per la prima volta senza zoom, senza “ehi mi sentite?”, senza librerie… - DSantanche : Guarda un po': c'è chi vota, a Milano, in piena pandemia. Per farlo si usa la Fiera. Sono gli ecuadoriani. Solo gli… - borghi_claudio : @akipopilo @AieieBrazov3 @Giovaguerrato @Hyknos85 @Ca_ilmitico @MassiCarli @Frances43279623 Mi spiace ma se dobbiam… - Annamar56834309 : RT @Victoriandark: Favoletta della sera C era una volta un Re tutto Sol che andava di qua e di La. Un di Mi Fa : ho già dato troppo e più… - ehymarty : certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te c'è la notte che ti tiene fra le sue tette un po' mamma, un po' porca com'è -

Ultime Notizie dalla rete : C’è po’ Nun se po' credere chello ca succedette ajere ô Bentegodi 'e Verona - ilNapolista IlNapolista