Boeri dà buca al Comune razzista

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Carlo Lottieri Con un tweet ha disdetto l'impegno: un semplice messaggio lanciato in un social per dire urbi et orbi che lui, l'intellettuale di sinistra e bene allineato, non parteciperà alla presentazione del suo libro a Lodi Con un tweet ha disdetto l'impegno: un semplice messaggio lanciato in un social per dire urbi et orbi che lui, l'intellettuale di sinistra e bene allineato, non parteciperà alla presentazione del suo libro a Lodi, in un evento organizzato dall'amministrazione. È così che Titoha tolto dalla sua agenda l'incontro già fissato per discutere del volume (Riprendiamoci lo Stato. Come l'Italia può ripartire) che ha scritto a quattro mani con Sergio Rizzo. Riepiloghiamo: l'8 gennaio scorso l'ex presidente dell'Inps aveva accettato di andare a Lodi, invitato dall'assessore liberale Lorenzo Maggi, per intervenire in una serie di ...