Australian Open: Berrettini ko per infortunio, Nadal troppo forte per Fognini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli Australian Open 2021 perdono l’Italia dalla competizione: Berrettini costretto al ritiro, Fognini sconfitto da Rafa Nadal L’evento più atteso da parte dei fan del mondo del tennis, Australian Open, si è dimostrato molto duro nei confronti dei nostri atleti. Complice anche un pò di sfortuna, l’Italia ha perso gli ultimi due tennisti rimasti in tabellone, Berrettini e Fognini. Niente da fare purtroppo per il tennista romano Matteo Berrettini, costretto al ritiro poco prima degli inizi degli ottavi di finale. La causa del ritiro sta nello stiramento addominale che l’atleta stata già affrontando nel precedente match contro Karen Khachanov. Una decisione molto sofferta in particolar modo da ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Gli2021 perdono l’Italia dalla competizione:costretto al ritiro,sconfitto da RafaL’evento più atteso da parte dei fan del mondo del tennis,, si è dimostrato molto duro nei confronti dei nostri atleti. Complice anche un pò di sfortuna, l’Italia ha perso gli ultimi due tennisti rimasti in tabellone,. Niente da fare purper il tennista romano Matteo, costretto al ritiro poco prima degli inizi degli ottavi di finale. La causa del ritiro sta nello stiramento addominale che l’atleta stata già affrontando nel precedente match contro Karen Khachanov. Una decisione molto sofferta in particolar modo da ...

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - TweetNotizie : Australian Open. Berrettini infortunato: non gioca contro Tsitsipas. Fognini eliminato da Nadal - LucaMarini70 : @CarloCalenda In Australia vanno in lockdown, chiudono al pubblico lo stadio dell'Australian Open e nessuno rompe i… -