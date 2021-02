Allerta per le varianti Covid: “Perugia rischia di diventare come Codogno” (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’epidemiologo Fabrizio Stracci lancia l’allarme sulle varianti del Covid a Perugia: “Una situazione pericolosa. Ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari. rischiamo di trovarci come Codogno un anno fa”. In un’intervista a “Il Messaggero”, il professore invoca la chiusura totale dell’Umbria e delle province limitrofe. “Mi chiamano mister lockdown, ma non mi sto certo divertendo. Credo sia importante introdurre un blocco sulla regione per trovarsi più liberi dal virus. L’obiettivo è quello di eliminare il Covid dai territori“. varianti Covid su Perugia e Umbria “Le varianti hanno iniziato ad avere effetto una volta comparsi i cluster nelle Rsa e ospedali” – continua Stracci – “Dopo le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’epidemiologo Fabrizio Stracci lancia l’allarme sulledel: “Una situazione pericolosa. Ogni giorno aumenta il carico sui servizi sanitari.mo di trovarciun anno fa”. In un’intervista a “Il Messaggero”, il professore invoca la chiusura totale dell’Umbria e delle province limitrofe. “Mi chiamano mister lockdown, ma non mi sto certo divertendo. Credo sia importante introdurre un blocco sulla regione per trovarsi più liberi dal virus. L’obiettivo è quello di eliminare ildai territori“.sue Umbria “Lehanno iniziato ad avere effetto una volta comparsi i cluster nelle Rsa e ospedali” – continua Stracci – “Dopo le ...

