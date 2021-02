Stop allo sci, la rabbia dei gestori di impianti e alberghi: “Decisione vergognosa, un’offesa per chi vive di montagna” (Di domenica 14 febbraio 2021) rabbia e preoccupazione nei comprensori amati dai liguri. Orleoni: venduti migliaia di giornalieri online Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 febbraio 2021)e preoccupazione nei comprensori amati dai liguri. Orleoni: venduti migliaia di giornalieri online

Agenzia_Ansa : VIDEO Covid, stop allo sci fino al 5 marzo. Per il Comitato tecnico scientifico non ci sono piu' le condizioni per… - repubblica : ?? Il ministro Speranza firma stop allo sci fino al 5 marzo - sole24ore : Speranza ordina in extremis lo stop allo sci fino al 5 marzo. Lega: ora più ristori, non bastano 4,5 miliardi… - mariacarla1963 : RT @marco_gervasoni: Lo stop allo #sci primo vero atto del governo #draghi. E meno male che vuol far ripartire l’Italia. Con Speranza, Fran… - ritornoalfutur2 : RT @MT_Meli_: Nuovo crimine dell’incapace Speranza, che firma lo stop allo sci fino al 5 marzo. Obiettivo: “concedere” la riapertura in est… -