Omicidio Martina Rossi, la Cassazione: "Incompletezza e illogicità" nella sentenza (Di domenica 14 febbraio 2021) La Corte di Cassazione rende note con estrema velocità le motivazioni della sentenza con cui ha annullato l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. I due 28enni sono accusati di aver causato la morte di Martina Rossi, precipitata dal balcone dell'hotel di Palma di Maiorca a seguito di una presunta fuga da un tentativo di stupro. La Suprema Corte boccia le motivazioni con cui la Corte d'Appello di Firenze ha assolto Albertoni e Vanneschi. I due, condannati in primo grado, subiranno un nuovo processo. Cassazione, le motivazioni contro l'assoluzione Gli Ermellini della III sezione penale della Corte di Cassazione hanno pubblicato le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 21 gennaio, hanno annullato l'assoluzione per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi.

