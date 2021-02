Napoli | aule sanificate dopo un contagio alle elementari | si attendono disposizione Asl

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A seguito di unda coronavirus di un bambino di una scuola elementare di Pollena Trocchia è stata disposta la sanificazione dellein attesa della decisione dell’Asl di appartenenza. Negli ultimi giorni però sono stati molti i casi all’interno delle scuole e nella maggior parte dei casi si è deciso per la chiusura totale con il prosieguo delle lezioni che si svolgeranno con la modalità della didattica a distanza. Un bambino di una classe elementare a Pollena Trocchia, è risultato positivo al Covid. Per il plesso frequentato dal piccolo è stata disposta per domani la sanificazione in attesa delle decisioni del dipartimento di prevenzione dell’Asl. A Pollena Trocchia la scorsa settimana un altro bimbo era risultato positivo in un altro dei plessi dell’unico istituto comprensivo del ...