Meloni: voteremo contro Draghi, non è il Governo dei migliori (Di domenica 14 febbraio 2021) Giorgia Meloni in una nota “demolisce” il Governo Draghi chiarendo di essere “delusa”. “Fratelli d’Italia ha chiarito, fin dall’inizio, che non avrebbe votato la fiducia al Governo Draghi. Allo stesso tempo, ci siamo riservati di vedere in particolare come fosse composto il “Governo dei migliori” per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. Per questo abbiamo convocato per domani la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. Ecco, annuncio che nella mia relazione proporrò che Fratelli d’Italia voti contro la fiducia al nuovo Esecutivo. Continueremo ovviamente a valutare i singoli provvedimenti, e li voteremo se saranno buoni, così come continueremo a fare le nostre proposte per il bene dell’Italia. Ma un altro ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) Giorgiain una nota “demolisce” ilchiarendo di essere “delusa”. “Fratelli d’Italia ha chiarito, fin dall’inizio, che non avrebbe votato la fiducia al. Allo stesso tempo, ci siamo riservati di vedere in particolare come fosse composto il “dei” per scegliere tra voto di astensione e voto contrario. Per questo abbiamo convocato per domani la direzione nazionale di Fratelli d’Italia. Ecco, annuncio che nella mia relazione proporrò che Fratelli d’Italia votila fiducia al nuovo Esecutivo. Continueremo ovviamente a valutare i singoli provvedimenti, e lise saranno buoni, così come continueremo a fare le nostre proposte per il bene dell’Italia. Ma un altro ...

