Lutto per Nicki Minaj: suo padre è stato ucciso da un pirata della strada (Di lunedì 15 febbraio 2021) Robert Maraj, padre di Nicki Minaj è morto nel week end. Il 64enne venerdì sera è stato investito da un pirata della strada nello stato di New York. L'uomo è stato trasportato nell'ospedale più vicino, ma non ce l'ha fatta. "La polizia della contea di Nassau a New York ha detto che stava camminando sulla strada tra Roslyn Road e Raff Avenue venerdì sera intorno alle 18:00, quando è stato investito da un veicolo diretto a nord. – riporta TMZ – I poliziotti dicono che l'autista è poi fuggito immediatamente. Questo hanno visto i testimoni. Robert è stato portato in un ospedale della zona in condizioni critiche, dove è morto per le ferite riportate.

