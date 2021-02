Live Inter-Lazio 2-0, diretta: Correa di testa, facile Handanovic (Di domenica 14 febbraio 2021) 6'st Angolo per l'Inter, con una veloce ripartenza conclusa dal tocco di Patric. 5'st Libera l'area Eriksen, che Intercetta Correa che stava cercando di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) 6'st Angolo per l', con una veloce ripartenza conclusa dal tocco di Patric. 5'st Libera l'area Eriksen, checettache stava cercando di...

Inter_Women : ? #FiorentinaInter LIVE! In diretta la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia: forza #InterWomen ????? - Inter : ?? | LIVE Il prepartita di #InterLazio in diretta su @Inter_TV ?? #FORZAINTER ???? - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA 1 - Sassuolo-Inter 2-3, Satriano completa la rimonta: i nerazzurri calano il tris - infoitsport : Diretta LIVE Inter-Lazio 2-0 al 45': Lukaku letale, doppietta per il belga - zazoomblog : Inter - Lazio 1 - 0 live: Lukaku non sbaglia dal dischetto. Nerazzurri in vantaggio - #Inter #Lazio #live: #Lukaku… -