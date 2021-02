La via nuova di Gattuso (Di domenica 14 febbraio 2021) Un nuovo 4-3-3 Napoli-Juventus passerà alla storia di questa stagione come una partita vinta dagli azzurri grazie alla loro forza emotiva. Alla capacità di resistere – soprattutto nella ripresa – alla pressione della squadra di Pirlo. È tutto vero, ovviamente. Ma la partita ha offerto anche dei temi tattici interessanti, soprattutto nella prima parte, quando il Napoli ha mostrato un nuovo assetto. Se inizialmente le scelte di Gattuso sembravano preannunciare una gara molto offensiva da parte del Napoli, in realtà le cose sono andate diversamente. Iniziamo proprio da qui, dalle formazioni schierate da Gattuso e Pirlo: il Napoli è sceso in campo con un 4-3-3/4-4-2 che in molti hanno presentato come 4-2-3-1; Insigne, che in teoria avrebbe dovuto giocare da sottopunta, si è mosso invece come mezzala sinistra in fase di possesso, un ruolo del tutto inedito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Un nuovo 4-3-3 Napoli-Juventus passerà alla storia di questa stagione come una partita vinta dagli azzurri grazie alla loro forza emotiva. Alla capacità di resistere – soprattutto nella ripresa – alla pressione della squadra di Pirlo. È tutto vero, ovviamente. Ma la partita ha offerto anche dei temi tattici interessanti, soprattutto nella prima parte, quando il Napoli ha mostrato un nuovo assetto. Se inizialmente le scelte disembravano preannunciare una gara molto offensiva da parte del Napoli, in realtà le cose sono andate diversamente. Iniziamo proprio da qui, dalle formazioni schierate dae Pirlo: il Napoli è sceso in campo con un 4-3-3/4-4-2 che in molti hanno presentato come 4-2-3-1; Insigne, che in teoria avrebbe dovuto giocare da sottopunta, si è mosso invece come mezzala sinistra in fase di possesso, un ruolo del tutto inedito ...

