Juventus | il messaggio di Ronaldo ai suoi compagni di squadra

(Di domenica 14 febbraio 2021)non si è lasciato scalfire dal ko di Napoli, attraverso Instagram ha chiesto aididelladi non abbattersi Cristianovuole cancellare subito la grande delusione per la sconfitta con il Napoli. Una prestazione in cui laha evidenziato le difficoltà che si trascina dietro dall’inizio della stagione. Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuventusUn : 'Bianco e nero per...!' #WandaNara 'chiama' la #Juve, il suo messaggio fa impazzire i tifosi! #napolijuve LE PAROL… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? HARDEN MESSAGGIO A DYBALA ? Il Barba veste bianconero ? Le parole ? - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? HARDEN MESSAGGIO A DYBALA ? Il Barba veste bianconero ? Le parole ? - Fds1988 : RT @SkySport: ?? HARDEN MESSAGGIO A DYBALA ? Il Barba veste bianconero ? Le parole ? - CasaranoS : RT @SkySport: ?? HARDEN MESSAGGIO A DYBALA ? Il Barba veste bianconero ? Le parole ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus messaggio

Sport Fanpage

Atteggiamento poco caratteristico per la, che storicamente ai suoi allenatori chiede ... Non indimenticabile, quella del centravanti spagnolo, che si è in parte riscattato con ilpost ...Umberto Chiariello , giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli sullanel corso del suo editoriale su Canale 21: "In questi mesi ho sentito parlare sempre di ... Ha dato unche ...L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per. Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha pubblicato sui social un messaggio dopo il ...Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram soffermandosi sul capitano azzurro.