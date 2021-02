Inter | Skriniar | «Lazio buona squadra Lavoriamo per lo Scudetto»

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Al termine della super sfida di San Siro tra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il difensore nerazzurro MilanLaesce sconfitta da San Siro: l’vince per 3-1, grazie alla doppietta di Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. Subito dopo il fischio finale, ha parlato il difensore nerazzurro Milanvenuto ai microfoni di Sky Sport si è soffermato su due aspetti: VITTORIA – «Laè una, sapevamo che partita ci aspettava. Siamo contenti della vittoria, potevamo segnare di più. È un segnale importante, peccato per il gol subito». PRIMATO – «sempre per questo, per stare in alto. Siamo contenti, stasera ci godiamo la vittoria ...

Pagelle- Lazio HANDANOVIC 6.5 Festeggia le 500 partite in A con il primato in classifica. Bravo quando esce con coraggio su Lazzari e reattivo su una conclusione di Immobile.7 La Lazio arriva ...Commenta per primo- Lazio 3 - 1 Assist : 16' Milinkovic - Savic, 19' s.t. Lukaku Gol : 22' Lukaku (rig), 45' Lukaku, 16' s.t. Escalante, 19 s.t. Lautaro: Handanovic;, de Vrij, Bastoni; Hakimi (dal 46' s.t. D'Ambrosio), Barella, Brozovic, Eriksen (dal 27' s.t. Gagliardini), Perisic (dal 46' s.t. Darmian); Lukaku (dal 46' s.t. Pinamonti),...INTER – Handanovic 6, Skriniar 7, De Vrij 6,5, Bastoni 6, Hakimi 6 (90' D’ambrosio s.v.), Barella 6,5, Brozovic 7, Eriksen 6,5 (72' Gagliardini 6), Perisic 6,5 (91' Darmian s.v.), Lukaku 8 (92' ...Milinkovic-Savic 6,5 - Dopo il gol dell'andata (3 in 4 gare escluso stasera) si conferma il pericolo pubblico numero 1 per l'Inter. na doppietta di Lukaku e un gol di Lautaro mandano in Paradiso Conte ...