(Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - E' di quattordicie due bambini feriti in modo grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi in un'autostrada dello stato meridionaleno dell'Andhra Pradesh. Secondo quanto ha riferito la polizia locale, un minibus che viaggiava in direzione della città di Ajmer e trasportava un gruppo di 18 persone di religione musulmana in pellegrinaggio, ha perso il controllo colpendo lo spartitraffico ad alta velocità endosi contro unche proveniva nella direzione opposta. Lo schianto è stato fatale per 14 di loro, mentre quattro bambini di età inferiore ai 12 anni sono sopravvissuti, ma due di loro sono rimasti feriti in condizioni gravi. L'autista del minibus, a quanto riferisce la polizia, si sarebbe addormentato mentre era al volante. Il primo ministro Narendra Modi ha espresso ...

TV7Benevento : India, bus si scontra con camion: 14 morti... - condorbox : India, bus si scontra con camion: 14 morti #news - Adnkronos : #India, bus si scontra con camion: 14 morti -

Ultime Notizie dalla rete : India bus

Adnkronos

... dove le iniezioni sono accompagnate dalle note del grande organo della chiesa; il Vacci'è ... altri paesi, tra cui la Russia, la Cina e l', stanno investendo in vaccini più tradizionali, come ...La polizia provò a fermarli mettendo deidi traverso, ma i trattori li investirono per farsi ... sia nei giorni successivi, si sono accavallate decine di narrazioni che i mass media " ine in ...(Adnkronos) – E’ di quattordici morti e due bambini feriti in modo grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi in un’autostrada dello stato meridionale indiano dell’Andhra Pradesh. Second ...Dai rilievi effettuati dagli uomini della polizia stradale, sembra proprio che la causa della tragedia sia da ricercare nello stop non osservato dall'uomo deceduto ...