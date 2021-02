«In Uganda mi insultano perché sono bianco Capisco i calciatori neri in Serie A»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 febbraio 2021) Avvenire racconta la storia di Stefano Mazengo Loro, giovane promessa delle giovanili dell’Hellas Verona, laureato, mancato manager dell’Adidas che è diventato centrocampista del kampala Capital City Authority Football Club. Si è trasferito innel 2006. «diventato professionista a 26 anni. Stavo aspettando una risposta di lavoro da Norimberga che poi non si è concretizzata. Sostenni quindi un provino per il Kcca FC, storico club della massimalocale. Andò bene, tanto che successivamente firmai il mio primo contratto». Oggi, con la sua squadra, punta a vincere campionato e Coppa Nazionale. «Ioun privilegiato. I miei genitorimedici e non abbiamo problemi economici. Al contrario di molti miei amici, che sin da bambini, sognavano di diventare professionisti solo per uscire ...