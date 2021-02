Highlights e gol Inter-Lazio 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 14 febbraio 2021) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di-21. Vittoria e primo posto della classifica agguantato per l’di Antonio Conte che a San Siro batte laper 3-1. Grazie a una doppietta di Romelu Lukaku e a un gol di Lautaro Martinez, i nerazzurri chiudono la pratica subendo soltanto il gol beffardo di Gonzalo Escalante nel secondo tempo. TABELLINO E PAGELLE3-1– TUTTA LA FELICITA’ DI TRAMONTANA LUKAKU 1-0 LUKAKU 2-0 ESCALANTE 2-1 LAUTARO 3-1 SportFace.

SkySport : ?? SEGNA ANCORA GUNDOGAN ?? L'assist arriva direttamente da Ederson ?? Gli HL ?? - calciotoday_it : ?? #InterLazio 3-1, i nerazzurri balzano in testa alla classifica! ????22' 45' #Lukaku (1 rig.) ??61' #Escalante ??… - edicolasportiva : Cagliari-Atalanta 0-1, gol e highlights: decide Muriel al 90° - infoitsport : Spezia-Milan 2-0: gol e highlights (22^ giornata Serie A) | Video - sportli26181512 : Everton-Fulham 0-2: Il match valevole per la ventiquattresima giornata della Premier League che metteva di fronte F… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

INTER - LAZIO 3 - 1 22' rig. e 46' Lukaku (I), 61' Escalante (L), 64' Lautaro Martinez (I) INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi (90' D'Ambrosio), Barella, Brozovic, ...di Caserta " Teramo Cronaca del match Parte bene il Teramo con una conclusione dal ... Al 29 pallasui piedi di Birligea che in area conclude a botta sicura ma traiettoria allarga da una ...VIDEO - Highlights e gol di Mantova-Sambenedettese 1-1, match del girone B di Serie C 2020/2021: azioni salienti ...Missione compiuta per l'Inter di Conte . I nerazzurri, nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A , battono la Lazio a San Siro ...