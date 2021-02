Giuseppe Conte chiede la mano ad Olivia Palladino | reazione inaspettata – VIDEO

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - SkyTG24 : Pochi minuti dopo il passaggio di consegne, con il picchetto d’onore e la simbolica cerimonia della campanella, l'e… - Strama_manchi : RT @xboobsrita: GIUSEPPE CONTE DURANTE GLI APPLAUSI A PALAZZO CHIGI ???? - RossellaLorello : RT @myrtamerlino: Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte dopo 960… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Passaggio di consegne a Palazzo Chigi trae Mario Draghi dopo il giuramento al Quirinale dei nuovi ministri. Il neo presidente del Consiglio ha sottolineato la necessità di mettere in sicurezza l'Italia, anche grazie a una ...Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato alcuni dei ministri del precedente governo guidato dalasciandoli al loro posto, tra questi Luciana Lamorgese al Ministero ...Fa scalpore il video di Giuseppe Conte in uscita da Palazzo Chigi con Olivia Palladino. L'ex premier le chiede la mano, ma la reazione è inaspettata.trieste «Che bello vedere le forze politiche assieme per cercare di risolvere i problemi del Paese». Il più entusiasta è il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Chi sta fuori invece, sono le parole de ...