Draghi prepara il discorso sulla fiducia alle Camere (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente del consiglio avrebbe già iniziato a preparare il suo discorso, in vista del discorso sulla fiducia alle Camere che si terrà mercoledì. Il discorso dovrebbe essere breve e lineare, e verranno indicati i punti cardine che verranno seguiti da questo nuovo governo. Uno dei punti principali, ovviamente, sarà quello in merito all’attuale emergenza sanitaria ed al suo superamento. Senza dubbio, Draghi sta puntando ad accelerare le vaccinazioni. Altro capitolo sarà la scuola: si paventa la possibilità di un suo prolungamento e di riempire tutte le cattedre entro settembre. 3 ulteriori punti chiave saranno giovani, ambiente e vaccini. Insieme alla “coesione sociale”.Non dimentichiamoci poi del Recovery Plan: più ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Il presidente del consiglio avrebbe già iniziato are il suo, in vista delche si terrà mercoledì. Ildovrebbe essere breve e lineare, e verranno indicati i punti cardine che verranno seguiti da questo nuovo governo. Uno dei punti principali, ovviamente, sarà quello in merito all’attuale emergenza sanitaria ed al suo superamento. Senza dubbio,sta puntando ad accelerare le vaccinazioni. Altro capitolo sarà la scuola: si paventa la possibilità di un suo prolungamento e di riempire tutte le cattedre entro settembre. 3 ulteriori punti chiave saranno giovani, ambiente e vaccini. Insieme alla “coesione sociale”.Non dimentichiamoci poi del Recovery Plan: più ...

