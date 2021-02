Bennacer dopo lo Spezia: «Partita difficile ma non ci arrendiamo» (Di domenica 14 febbraio 2021) Bennacer si è detto amareggiato dopo la sconfitta di ieri sera contro lo Spezia: il centrocampista algerino è pronto a riscattarsi Bennacer non è riuscito a dare le giuste geometrie al centrocampo del Milan. Il centrocampista algerino era al rientro dopo un lungo stop e l’inattività si è fatta sentire soprattutto sul piano del ritmo. La Partita con la Stella Rossa di giovedì è la prima occasione per invertire subito la rotta. Match difficile ce soir… On ne baissera pas les bras malgré tout ??? #ForzaMilan pic.twitter.com/XW1gT6PWg6 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)si è detto amareggiatola sconfitta di ieri sera contro lo: il centrocampista algerino è pronto a riscattarsinon è riuscito a dare le giuste geometrie al centrocampo del Milan. Il centrocampista algerino era al rientroun lungo stop e l’inattività si è fatta sentire soprattutto sul piano del ritmo. Lacon la Stella Rossa di giovedì è la prima occasione per invertire subito la rotta. Matchce soir… On ne baissera pas les bras malgré tout ??? #ForzaMilan pic.twitter.com/XW1gT6PWg6 — Ismaël(@Ismael) February 13, 2021 Leggi su Calcionews24.com

MarcoTubiolo : @ZZiliani Non sono d'accordo. Prima dello Spezia Dalot aveva giocato abbastanza bene. Ieri tutta la squadra ha soff… - Giallo585 : Mi chiedo sempre se in questi casi non sia meglio fare 3412 con gli stessi undici. Ieri abbiamo giocato per metter… - del_amedeo : Auguri al miglior centrocampista della Serie A dopo Bennacer #Eriksen #Inter - NandoPiscopo1 : @elOrcorn @Stabile_W @gumas75 Bennacer uguale Aveva la lingua fuori dopo 10 minuti - AgostinoVallef2 : @scar15385 @lellacmilan Ieri partitaccia di tutti, Dalot indecente, Romagnoli che si limita al compitino, Theo che… -