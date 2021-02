Anzaldi a Draghi | «La Rai ha toccato il fondo con livelli di faziosità mai visti | è appiattita su Conte»

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Se avessi il numero del portavoce del neopresidente del Consiglio, gli manderei questo messaggio: ‘Caro collega, il tuo prestigioso e delicato incarico dovrà fare i conti con molte situazioni critiche. In particolare dovrai rapportarti con una Rai che in questi mesi hail, raggiungendodie partigianeria mai, che hanno fiaccato il rispetto non soltanto del pluralismo, come sancito da una Delibera Agcom, ma anche della semplice deontologia giornalistica”. Lo scrive in una nota il deputato di Italia Viva Michele, segretario della commissione di Vigilanza Rai. La Rai asservita agli uomini di Casalino e al Pd “Pensiamo a quello che abbiamo visto – prosegue– anche solo nelle ultime ore: il Tg1 ...