Speed skating oggi, Mondiali 2021: orari 13 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 13 febbraio 2021) Terza giornata dei Mondiali 2021 su singole distanze di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi) e nuove sfide sull'anello di ghiaccio orange per l'assegnazione di diversi titoli. In casa Italia, le due mass start potrebbero riservare qualcosa di importante. Nella gara femminile avremo Francesca Lollobrigida e Linda Rossi e le ambizioni ci sono per centrare il podio. In particolare, la "Lollo" ha il dente avvelenato dopo la squalifica nell'ultima tappa di Coppa del Mondo disputata sempre in questa sede. Una sanzione che l'ha privata del podio e le motivazioni sono quelle di riscattarsi. Sul versante maschile Andrea Giovannini tenterà il colpo gobbo, in un contesto davvero complicato. Di scena poi le prove dei 1000 metri maschili e femminili, con l'unico azzurro David Bosa che vorrà far bene e centrare ...

