Sparatoria a Scampia | 40enne ucciso nel circolo di ultrà del Napoli

Agguato a Napoli nella serata di oggi. Vincenzo De Luca, classe '81, è morto dopo essere stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco. L'uomo era in un circolo ricreativo ed è stato trasportato al

De Luca era nel circolo Ultrà Napoli SezioneCiccio Turrini ed è stato trovato riverso a terra, con diversi colpi di arma da fuoco sul corpo. Sul posto i carabinieri della compagnia Stella ...NAPOLI - E' morto in ospedale il 39enne Vincenzo De Luca , raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco a, quartiere della zona nord di Napoli. De Luca era stato trasportato all'ospedale Cardarelli. L'agguato è avvenuto all'interno di un circolo ricreativo in via Anna Maria Ortese, nell'area ...Agguato a Napoli nella serata di oggi. Vincenzo De Luca, classe '81, è morto dopo essere stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco.Agguato a Napoli nella serata di oggi. Vincenzo De Luca, classe '81, è morto dopo essere stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco.