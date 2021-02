Scenario-Di Battista: perché la sua fuga dal M5s è un grosso assista a Mario Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Caro Direttore, non so tu, ma io credo che l'addio di Alessandro Di Battista e dei suoi seguaci al M5S "governativo" di Gigino Di Maio e Beppe Grillo non indebolirà, ma rafforzerà, all'interno del nuovo governo Draghi, la posizione di "forza tranquilla" del movimento. Il premier si avvarrà della collaborazione di una forza più di governo che di lotta, che spingerà l'acceleratore su dossier come l'ambientalismo e la riforma della sanità. E, a differenza di Conte, che ha subito l'inesperienza e gli errori (eufemismo) dei grillini, Il nuovo presidente del Consiglio imporrà alla coalizione la rotta da seguire e limiterà le sortite e le proposte, che reputerà incaute e dannose, per il Paese, dei rappresentanti M5S. Certo, tu- che, all'epoca, eri un giovane socialista lombardiano - ricordi che, alla vigilia dell'ingresso, nei primi anni 60, del Psi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Caro Direttore, non so tu, ma io credo che l'addio di Alessandro Die dei suoi seguaci al M5S "governativo" di Gigino Di Maio e Beppe Grillo non indebolirà, ma rafforzerà, all'interno del nuovo governo, la posizione di "forza tranquilla" del movimento. Il premier si avvarrà della collaborazione di una forza più di governo che di lotta, che spingerà l'acceleratore su dossier come l'ambientalismo e la riforma della sanità. E, a differenza di Conte, che ha subito l'inesperienza e gli errori (eufemismo) dei grillini, Il nuovo presidente del Consiglio imporrà alla coalizione la rotta da seguire e limiterà le sortite e le proposte, che reputerà incaute e dannose, per il Paese, dei rappresentanti M5S. Certo, tu- che, all'epoca, eri un giovane socialista lombardiano - ricordi che, alla vigilia dell'ingresso, nei primi anni 60, del Psi ...

