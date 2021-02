Sassuolo, lutto per l’ad Carnevali: scomparsa la madre (Di sabato 13 febbraio 2021) lutto in casa Sassuolo per la scomparsa della signora Imelda Fratus Carnevali, madre dell’Amministratore Delegato, Giovanni Carnevali. La famiglia Squinzi, il Consiglio di Amministrazione con il presidente Carlo Rossi, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori del Sassuolo Calcio partecipano al dolore della famiglia Carnevali ed esprimono il loro più sentito cordoglio. Giungano le condoglianze da parte di tutta la Redazione di AlfredoPedullà.com a Giovanni Carnevali. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 febbraio 2021)in casaper ladella signora Imelda Fratusdell’Amministratore Delegato, Giovanni. La famiglia Squinzi, il Consiglio di Amministrazione con il presidente Carlo Rossi, i dirigenti, le squadre, gli staff tecnici, i dipendenti e i collaboratori delCalcio partecipano al dolore della famigliaed esprimono il loro più sentito cordoglio. Giungano le condoglianze da parte di tutta la Redazione di AlfredoPedullà.com a Giovanni. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

