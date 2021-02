Rubgy | Sei Nazioni 2021 | una buona Italia cede all’Inghilterra 41-18

(Di sabato 13 febbraio 2021) Unaperde 41-18 contro l’Inghilterra nella seconda partita del Guinness Seidi rugby. Ottimo il primo quarto di partita degli Azzurri, poi l’Inghilterra esce sulla distanza, nonostante i molti errori commessi soprattutto in fase di trasmissione della palla. Molte anche le punizioni concesse d, segno di una squadra non troppo precisa e attenta. Ma tanto basta per riscattare, almeno con il risultato, la sconfitta all’esordio nella competizione. RISULTATI E CLASSIFICHE SEILa cronaca della partita – Inizio positivo dell’, che trova una meta in apertura con Ioane: la palla si muove veloce e Trulla serve la palla al numero 11 Azzurro, che attacca il lato corto e segna i primi 5 punti ...

Ultime Notizie dalla rete : Rubgy Sei

"Affronteremo con coraggio la Francia che ha mostrato le proprie qualità durante lo scorsoNazioni e la Nations Cup - avverte Smith - Seguiamo il nostro processo di crescita per proseguire nell'...Lo Stadio "Plebiscito" di Padova tornerà ad ospitare l'Italia femminile di rugby nelNazioni 2021, divenendo ufficialmente la casa delle azzurre per tutta la durata del Torneo. Lo ha definito il Consiglio Federale della Fir, che ha assegnato alla Città del Santo i tre incontri ...Pagelle Inghilterra-Italia 41-18, Sei Nazioni 2021: buona prestazione degli Azzurri contro un'Inghilterra non al massimo della condizione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Scozia e Galles, valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2021. Amiche ed ...